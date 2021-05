Slovacchia: Covid, il governo approva l'uso del vaccino russo Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Slovacchia ha approvato l'uso del vaccino anti Covid russo Sputnik V nella campagna vaccinale nazionale. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Tasr". Il ministero della Sanità darà il via libera all'impiego del vaccino russo entro il 7 giugno, nonostante non sia ancora stato approvato dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Lo ha detto il titolare del dicastero slovacco, Vladimir Lengvarsky. (Vap)