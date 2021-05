Germania: governo ribadisce no a vendite armi a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non fornirà armi da guerra all’Ucraina. È quanto ribadito dal portavoce del governo federale tedesco, Steffen Seibert. Il funzionario ha affermato che l’esecutivo non autorizza le vendite di armi fabbricate in Germania all'Ucraina. “Perseguiamo una responsabile politica restrittiva per le esportazioni di armi, che rimarrà invariata in questa legislatura”, ha dichiarato Seibert. Il portavoce del governo federale ha poi ribadito che, per la Germania, il conflitto nel Donbass tra Ucraina e Russia deve avere “una soluzione politica” sulla base della “piena attuazione degli accordi di Minsk”. Le dichiarazioni di Seibert rispondono a Robert Habeck, copresidente dei Verdi. Habeck si era detto favorevole ad accogliere la richiesta di forniture militari avanzata dall’Ucraina alla Germania per difendersi da un’aggressione da parte della Russia. (Geb)