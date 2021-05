Bielorussia: Nato, ferma condanna dirottamento volo Ryanair

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Nord Atlantico "condanna fermamente la deviazione forzata a Minsk, in Bielorussia, di un volo Ryanair tra Atene e Vilnius il 23 maggio, nonché la rimozione dall'aereo dirottato e l'arresto di Roman Protasevich, un importante giornalista bielorusso che viaggiava a bordo, e Sofia Sapega". Questa la dichiarazione del Consiglio Nord Atlantico secondo cui "questo atto inaccettabile ha gravemente violato le norme che regolano l'aviazione civile e ha messo in pericolo la vita dei passeggeri e dell'equipaggio", si legge nella dichiarazione. "Sosteniamo le richieste di un'indagine indipendente urgente, anche da parte dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (Icao). Sosteniamo le misure prese dagli alleati individualmente e collettivamente in risposta a questo incidente", continua la dichiarazione. "La detenzione di Protasevich è un affronto ai principi del dissenso politico e della libertà di stampa. La Bielorussia deve rilasciare immediatamente e incondizionatamente Protasevich e Sapega", si legge ancora. "Gli alleati della Nato chiedono alla Bielorussia di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali e di attenersi all'ordine internazionale basato sulle regole. Gli alleati sono solidali con la Lettonia dopo l'espulsione ingiustificata dei diplomatici lettoni", conclude la dichiarazione. (Beb)