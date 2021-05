Moldova: ambasciatore francese auspica una maggioranza che attui l'accordo di associazione con l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia spera che le elezioni parlamentari anticipate dell'11 luglio 2021 in Moldova si svolgano in condizioni libere, eque e oneste: la nuova maggioranza dovrà intraprendere con decisione la strada delle riforme previste dall'Accordo di associazione con l'Ue. Lo ha detto l'ambasciatore francese a Chisinau, Pascal le Deunff, in un'intervista all'agenzia di stampa "Deschide.md". "Le relazioni tra la Francia e la Moldova sono caratterizzate da sviluppi nuovi e molto positivi, che sono promettenti, a condizione che le autorità moldove seguano la via delle riforme. In effetti, la visita della presidente moldava Maia Sandu a Parigi il 3 e 4 febbraio è stata la sua prima visita di lavoro in un paese dell'Unione europea, oltre a quella di Bruxelles. Il presidente Emmanuel Macron ha invitato la presidente Sandu in Francia per sottolineare il sostegno della Francia all'ambizioso programma di riforme che ha proposto ai cittadini moldavi durante la sua campagna per le elezioni presidenziali del novembre 2020, in particolare la creazione di un vero stato di diritto e di una giustizia indipendente, il rafforzamento della democrazia, l'intensificazione della lotta alla corruzione e lo sviluppo dell'economia", ha aggiunto. "Le relazioni politiche ed economiche tra la Francia e la Moldova, piuttosto intense e dinamiche, rimarranno un elemento di rafforzamento dei legami tra l'Ue e la Moldova, seguendo la direzione del Partenariato orientale, dell'accordo di associazione e dell'accordo di libero scambio globale e approfondito", ha proseguito il diplomatico. "La Francia è impegnata nella piena e concreta attuazione di questi accordi, che mirano a fare della Moldova un paese democratico, stabile, prospero e sovrano nelle immediate vicinanze dell'Unione. La Francia continuerà ad attribuire particolare importanza al proseguimento in Moldova delle riforme volte a costruire un sistema giudiziario indipendente e un vero Stato di diritto", ha concluso le Deunff. (Rob)