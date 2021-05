Covid: Ianaro (M5s), governo accoglie odg estensione vaccini a invisibili e migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto legge approvato ieri alla Camera "ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario, ritenendolo una misura essenziale per tutelare la salute pubblica e per contrastare e contenere l'epidemia da Covid-19. L'ordine del giorno che ho presentato e che è stato approvato dal governo ha esteso il vaccino alla popolazione degli 'invisibili', le persone senza permesso di soggiorno, residenza o fissa dimora, che non possono prenotarsi per la somministrazione del vaccino". Lo afferma in una nota Angela Ianaro, deputata del Movimento cinque stelle componente della commissione Affari sociali e Sanità. "Secondo i dati oggi disponibili - spiega - sarebbero oltre 500 mila le persone in Italia che non hanno accesso alle vaccinazioni e ai trattamenti anti Covid-19, per cui occorre il possesso di un codice fiscale, senza dimenticare che dal primo gennaio 2021 sono sbarcati 13.766 migranti". (segue) (Com)