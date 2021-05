Covid: Ianaro (M5s), governo accoglie odg estensione vaccini a invisibili e migranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'attuale situazione di emergenza - continua Ianaro - dobbiamo garantire la sicurezza sanitaria dei migranti che giungono nelle nostre coste e impedire la diffusione del virus, anche procedendo alla loro vaccinazione, nell'ambito dei controlli sanitari. Accogliendo il mio ordine del giorno, il governo si è impegnato su due fronti: a individuare, in sede europea, anche attraverso il ricorso allo strumento per il sostegno di emergenza, una linea di intervento di aiuti economici supplementari per acquistare vaccini da somministrare ai migranti presenti nei Paesi membri di primo approdo, impedendo così la diffusione del virus; a trovare ogni possibile soluzione per garantire l'accesso alle vaccinazioni alle persone presenti sul territorio italiano, alle quali finora tale possibilità è stata preclusa", conclude. (Com)