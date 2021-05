Ue: von der Leyen, attori online intensifichino impegni contro disinformazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea si attende che gli attori dell'online seguano e intensifichino i loro impegni contro la disinformazione. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in merito alla guida per il rafforzamento del Codice di condotta contro la disinformazione. "La pandemia ha mostrato quanto sia vitale combattere la disinformazione e responsabilizzare gli utenti. Oggi pubblichiamo una guida per un Codice di condotta rafforzato sulla disinformazione, per un mondo online trasparente e sicuro nel rispetto della libertà di espressione", ha scritto. "Ci aspettiamo che gli attori digitali seguano e intensifichino i loro impegni", ha aggiunto. Tre le cose che la Commissione chiede e si attende. "Tagliare risorse per chi diffonde disinformazione", avere anche "altri firmatari del codice" e un "monitoraggio robusto". (Beb)