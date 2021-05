Roma: Figliomeni (Fd'I), ogni emergenza è occasione per elargire consulenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni emergenza, e con la sindaca Raggi e i 5 stelle sono all'ordine del giorno, è occasione buona per cercare di distribuire consulenze in ogni dove. Con l'ennesima figuraccia di ieri con la voragine in cui sono sprofondate due auto la Giunta non ha perso tempo prevedendo che sarà un'azienda privata a monitorare le criticità dell'intera viabilità cittadina". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia. "La domanda che sorge spontanea è come mai bisogna affidare un servizio all'esterno e non cercare di potenziare i dipartimenti e soprattutto gli uffici tecnici municipali di Roma Capitale, ridotti veramente ai minimi termini sia come personale mancante che come strumentazione adeguata? Incapacità di gestire gli uffici oppure la volontà di elargire incarichi negli ultimi scampi di consiliatura? A Casal Lumbroso lo scorso 19 maggio l'asfalto aveva ceduto sotto il peso di un camion in via Tricomi - spiega Figliomeni -. Proseguendo con la voragine in via dei Colli Portuensi. Per poi proseguire lo scorso 5 maggio con l'asfalto collassato in via Gregorio XI e ieri la voragine su via Zenodossio, dovuta a perdite idriche. E su questo balza agli occhi l'opacità nei rapporti del Campidoglio con Acea che dovrebbe impiegare gli utili in investimenti sulle condutture colabrodo. L'unica certezza è che nonostante il martellamento sui social dell'armata brancaleone grillina con l'hastag 'strade nuove' e con post dedicati ad ogni piccolo intervento di ripristino, lo stato pietoso delle strade di Roma è sotto gli occhi di tutti", conclude. (Com)