Ruanda: prosegue sciame sismico dopo eruzione vulcano Nyiragongo, centinaia di sfollati a Gisenyi

- Centinaia di persone sono fuggite dalle loro case nella città di Gisenyi, nell'ovest del Ruanda, mentre prosegue lo sciame sismico seguito all'eruzione del vulcano Nyiragongo, in Repubblica democratica del Congo (Rdc). Lo riferiscono i media locali, secondo cui le autorità hanno invitato i cittadini a mantenere la calma e stanno prendendo le misure necessarie per assistere le persone in pericolo dopo che decine di case sono state distrutte, mentre alcuni residenti hanno trascorso la notte all'aperto per paura che le loro case potessero crollare. Secondo l'ultimo bilancio fornito dalle autorità, 32 persone hanno perso la vita in circostanze legate all’eruzione, di cui sette uccise dalla lava e cinque asfissiate dai gas. Migliaia di persone sono fuggite a piedi sabato notte portando con sé materassi e altri effetti personali, mentre la lava colava verso Goma travolgendo i villaggi. Molti sono stati accolti da famiglie in città e nei dintorni, mentre a migliaia sono fuggiti oltre confine facendo ingresso in Ruanda. Sono in corso sforzi significativi, coordinati dalla Croce Rossa, volti a ricongiungere alle proprie famiglie numerose centinaia di bambini rimasti separati durante la fuga. La colata lavica si è fermata domenica ma, in seguito all’eruzione, si sono registrate ripetute scosse sismiche e il lago di lava all’interno del cratere sembra essersi riempito ulteriormente, innescando timori che possano aprirsi nuove fessure o possa verificarsi un’altra eruzione. Nel 2002, in occasione dell’ultima eruzione, 250 persone erano rimaste uccise e 100 mila senza casa. Il Nyiragongo è tra i vulcani più attivi e pericolosi al mondo e la sua attività continua a essere monitorata attentamente.(Res)