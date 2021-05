Bielorussia: la compagnia Czech Airlines eviterà lo spazio aereo del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea ceca Czech Airlines (Csa) eviterà lo spazio aereo bielorusso. Lo ha affermato la portavoce della società, Vladimira Dufkova, parlando all'agenzia di stampa "Ctk". La compagnia gestisce un collegamento aereo tra Praga e Mosca per effettuare il quale non sorvolerà più lo spazio aereo della Bielorussia ma attiverà un percorso alternativo attraverso lo spazio aereo dei Paesi baltici. La notizia arriva dopo che stamane il ministro degli Esteri ceco, Jakub Kulhanek, ha fatto sapere che la Repubblica Ceca sospenderà le operazioni della compagnia aerea bielorussa Belavia da venerdì. La decisione è stata presa dal Consiglio di sicurezza statale ed è una reazione al dirottamento del volo Ryanair diretto da Atene a Vilnius avvenuto domenica. Finora la compagnia Belavia ha viaggiato regolarmente tra Praga e Minsk con tre voli settimanali. Il ministro dell'Industria e del Commercio, Karel Havlicek, ha ricordato che misure analoghe sono state già prese da Francia, Lituania, Svezia e Lettonia e, al di fuori dell'Unione europea, da Regno Unito e Ucraina. Havlicek ha spiegato che la sospensione durerà fino a che non ci sarà un'inchiesta su quanto accaduto domenica. (Vap)