Covid: Bianchini (Mio Italia), incontro con Garavaglia su criticità comparto Horeca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamani ho rappresentato al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, le criticità del comparto dell'ospitalità a tavola in vista della ripartenza del primo giugno: in questo senso abbiamo avviato un percorso di collaborazione che sono certo sarà positivo e proficuo. Così in una nota Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia (Movimento Imprese Ospitalità). “Mio Italia ha inoltre proposto al ministro Garavaglia di investire nella promozione delle località considerate minori, non raggiunte dai grandi flussi nazionali e internazionali, ai fini di un rilancio complessivo del settore Horeca, drammaticamente provato da due anni di chiusure e restrizioni”, ha spiegato, ringraziando il ministro Garavaglia “per l'attenzione alle problematiche del comparto dell'ospitalità a tavola e per la grande disponibilità dimostrata”. (Com)