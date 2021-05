© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo qui con il capitano al quartiere Osa di Roma Municipio VI, sempre al fianco dei cittadini". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni, in riferimento alla visita del segretario della Lega, Matteo Salvini, al quartiere Osa per verificare le problematiche della cittadinanza. (Rer)