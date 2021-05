Turismo: Fiavet Lazio, "Più notti, più sogni" ma non per le agenzie di viaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo venuti a conoscenza ieri dalle informazioni reperite dal sito della Regione Lazio che è stata presentata l’iniziativa 'Più notti, più sogni' per il rilancio del turismo nel Lazio". Lo dichiara in una nota Stefano Corbari, presidente Fiavet Lazio. "In un recente incontro con l’assessore al Turismo Valentina Corrado ci era stata prospettata questa lodevole e interessante iniziativa che consideravamo certamente importante per la ripartenza del nostro comparto. Avevamo chiesto subito in modo chiaro all’assessore - prosegue Corbari - che questo intervento vedesse coinvolte le agenzie di viaggio della nostra regione perché avevamo la preoccupazione che ancora una volta il nostro settore venisse 'scavalcato' a favore di un rapporto diretto cliente/struttura". (segue) (Com)