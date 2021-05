Milano: sindacati trasporti chiedono più sicurezza sui mezzi in alcuni quartieri della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati dei trasporti, in una lettera indirizzata al prefetto di Milano Renato Saccone, denunciano "l'impossibilità di svolgere il turno di lavoro e di conseguenza il pubblico servizio" nei quartieri Olmi Scanini, Muggiano, Quarto Oggiaro, Cinisello Balsamo Sesto San Giovanni "con regolarità e sicurezza", e chiede "che venga rafforzata l'attività di sorveglianza e di pronto intervento nella zona di territorio affiancando i conducenti con gli agenti in borghese all'interno delle vetture", e che "vengano adeguatamente sorvegliate le vetture aziendali Atm con mezzi idonei a consentire il regolare svolgimento del servizio e la sicurezza dei conducenti". "Stanchi di non essere ascoltati e delle inutili continue rassicurazioni dell'Assessore comunale, Marco Granelli, e del Direttore Generale di Atm, Arrigo Giana, i sindacati si sono rivolti direttamente al Prefetto di Milano per chiedere aiuto - dichiara in una nota il consigliere comunale di Fd'I e assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato - Da inizio aprile 2021 al 17 maggio si sono verificati dodici episodi di vandalismo, teppismo ed aggressioni ai conducenti sui bus 63, 67, Q68, 58, 74/71/46 e 49". "L'amministrazione comunale di Milano, però, continua a dire che il problema della sicurezza sui mezzi del traporto pubblico non esiste e ne è convinta al punto da avere bocciato un mio emendamento al bilancio col quale chiedevo l'istituzione di un fondo di indennizzo a tutela del personale viaggiante di Atm vittima di aggressione. Tuttavia, la realtà e le continue denunce dei lavoratori ormai esausti dimostrano che la situazione è tutt'altro che sotto controllo", conclude De Corato. (Com)