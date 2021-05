Vitalizi: Sibilia, M5s unica forza che tiene alta asticella battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Imprese in crisi e famiglie allo stremo per la pandemia e il Senato vuole ridare il vitalizio anche ai condannati o a chi lo ha maturato con pochi giorni o pochi mesi di Parlamento. In una situazione normale sarebbe avvertita come una presa in giro ai cittadini, oggi sarebbe considerato un colpo da restaurazione. L'unica forza politica che tiene alta l'asticella su queste battaglie è il M5s". E' quanto scrive sui social media il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia.(Rin)