Libia: inviato Onu Kubis, inaccettabile qualsiasi ostacolo alle elezioni del 24 dicembre

- Qualsiasi atto, decisione o pretesto teso a ostacolare la strada per lo svolgimento delle elezioni del 24 dicembre 2021 in Libia è “inaccettabile” e come tale sarà “valutato e qualificato dal popolo libico e dalla comunità internazionale”. Lo ha detto oggi l’inviato dell’Onu in Libia, Jan Kubis, aprendo la due giorni di lavori online del Foro di dialogo politico libico (organismo di 74 membri patrocinato dalle Nazioni Unite) che dovrebbe portare ad approvare la Base costituzionale del Paese nordafricano. Il documento, visionato in anteprima da “Agenzia Nova”, costituisce l’ossatura della “nuova Libia” che dovrebbe nascere dopo le elezioni previste il 24 dicembre: dai poteri del prossimo capo dello Stato libico all’annosa questione della regolarizzazione dei gruppi armati, fino al ruolo del Parlamento e il divieto per i militari di candidarsi. Il punto più evidente di disaccordo tra i membri del Comitato legale è la scelta dell’elezione del presidente tramite il parlamento o direttamente attraverso le urne. “Alcuni gruppi hanno espresso la preferenza per le elezioni presidenziali dirette. Altri hanno sostenuto che le elezioni presidenziali dirette di quest'anno sarebbero troppo polarizzanti in questo momento delicato della storia della Libia”, ha ammesso Kubis. “Ci auguriamo e ci aspettiamo che le vostre discussioni e deliberazioni contribuiscano a costruire ulteriormente il consenso necessario per un progetto consolidato di Base costituzionale per le elezioni del 24 dicembre, da adottare da parte della Camera dei rappresentanti, in consultazione con il Consiglio di Stato”, ha concluso l’inviato Onu. (Asc)