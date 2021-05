© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Matteo Salvini per un sopralluogo nel quartiere Osa, nel Municipio VI di Roma, dove oltre cento famiglie sono ancora senza acqua potabile". Lo scrive in un post su Facebook la consigliera regionale della Lega, Laura Corrotti, in occasione della visita con il segretario della Lega, Matteo Salvini. (Rer)