Omofobia: Ostellari (Lega), bene disponibilità centrosinistra a lavorare

- "Se l'obiettivo è difendere le persone da discriminazioni e violenze, la Lega c'è e non è sola. Sento una crescente disponibilità, anche da parte di molti esponenti del centrosinistra, a lavorare per trovare una soluzione condivisa. A noi non interessa il muro contro muro, ma dare al Paese la legge migliore possibile. Da presidente di Commissione e relatore dei due ddl all'esame sull'omofobia, invito i capigruppo a un tavolo: sediamoci e parliamo. Voglio comprendere da loro se ci sono le reali intenzioni per approdare a un nuovo testo condiviso". Lo afferma in una nota il senatore Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a palazzo Madama. (Com)