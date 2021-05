Imprese: Leonardo e Microsoft insieme per digitalizzazione sicura di Pa e infrastrutture nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo e Microsoft uniscono forze e competenze per contribuire allo sviluppo digitale del Paese all’insegna della sicurezza cibernetica e dell’innovazione tecnologica: le due aziende collaboreranno alla realizzazione di progetti per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione italiana e per le infrastrutture critiche nazionali, focalizzandosi sulla protezione dei dati e l’impiego di tecnologie e soluzioni cloud avanzate. Stando al relativo comunicato stampa la cooperazione, in base ad un memorandum d’intesa siglato dalle due parti che evolverà secondo intese mirate sulle specifiche iniziative, prevede la progettazione e la realizzazione degli elementi necessari alla creazione del polo strategico nazionale che gestirà gli asset tecnologici in grado di abilitare i servizi più sensibili del Paese. Sulla base dei futuri requisiti governativi, l’iniziativa congiunta potrà quindi estendersi a tutte le infrastrutture critiche italiane: verranno messe a fattor comune l’esperienza pluriennale di Leonardo e le grandi competenze e l’ampia diffusione di tecnologie e soluzioni avanzate nel cloud nel settore pubblico e privato che caratterizzano l’offerta di prodotti e servizi di Microsoft. (segue) (Com)