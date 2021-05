Imprese: Leonardo e Microsoft insieme per digitalizzazione sicura di Pa e infrastrutture nazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo modo, prosegue la nota, Leonardo si candida al ruolo di system integrator e responsabile dei servizi di sicurezza cyber per i programmi di trasformazione digitale e consolidamento dei data center della Pa: Microsoft, a sua volta, metterà a company general use disposizione le piattaforme tecnologiche e i servizi cloud utilizzati oggi da migliaia di imprese e organizzazioni pubbliche per i propri progetti di trasformazione digitale. La collaborazione include anche attività sia nelle soluzioni “Hpc on cloud” sia nelle soluzioni applicative o architetturali ed è particolarmente orientata al programma di trasformazione digitale della sanità nazionale. “Con questa partnership Leonardo rafforza il proprio contributo alle istituzioni nel percorso di rilancio dell’Italia, mettendo le proprie competenze e tecnologie innovative al servizio di una digitalizzazione capillare e inclusiva dei servizi essenziali del Paese: il nostro impegno, arricchito dalle più avanzate capacità tecnologiche offerte da Microsoft, consolida il ruolo di Leonardo come riferimento assoluto per la protezione e l’inviolabilità dei dati degli italiani e della pubblica amministrazione, all’insegna della tutela della sovranità nazionale, un requisito fondamentale per sostenere la cittadinanza digitale e l’open government”, ha commentato Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo. (segue) (Com)