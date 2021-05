Imprese: Leonardo e Microsoft insieme per digitalizzazione sicura di Pa e infrastrutture nazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con questa collaborazione avviamo un nuovo importante capitolo nella partnership di lungo corso con Leonardo che ci vede impegnati in questa fase di rilancio del Paese nella definizione di risorse e piattaforme tecnologiche per sostenere gli ambiti di innovazione del settore pubblico, e dei servizi critici puntando alla massima sicurezza dei servizi e dei dati: da sempre, operiamo con l’obiettivo di favorire collaborazioni con i principali attori del mercato al fine di favorire nuovi scenari di trasformazione digitale, in particolare nel settore pubblico che è una leva strategica per la crescita dell’Italia”, ha aggiunto Silvia Candiani, amministratore delegato di Microsoft Italia. Attraverso il Piano strategico Be Tomorrow 2030, prosegue la nota, Leonardo ha individuato nel presidio della frontiera dell’innovazione digitale uno dei principali asset di crescita nei prossimi dieci anni, secondo una visione di sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di generare nuove tecnologie e applicazioni: in prima fila tra gli asset dell’azienda figura Davinci-1, supercomputer dotato di un’architettura che integra la flessibilità del cloud con le capacità di supercalcolo per valorizzare le soluzioni avanzate di big data e intelligenza artificiale destinate ai settori strategici del Paese. (Com)