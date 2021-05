Toscana: strage de’ Georgofili, in Consiglio regionale un minuto di silenzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un minuto di silenzio in apertura del Consiglio regionale della Toscanain ricordo della strage de’ Georgofili e in memoria dell’ex consigliere regionale Nedo Poli. “Un fatto drammatico avvenuto il 27 maggio 1993 a Firenze quando un ordigno montato su un furgone Fiat Fiorino bianco e composto di 250 chili di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina esplose in via de’ Georgofili, a pochi passi da piazza Signoria”. Così il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha aperto la seduta d’Aula questa mattina, ricordando che “quella bomba mafiosa tolse la vita a Angela Fiume e Fabrizio Nencioni, le loro figlie Nadia e Caterina di nove anni e due mesi, lo studente di architettura Dario Capolicchio di Sarzana” e che “provocò anche quarantuno feriti”. “Oggi e domani e nei prossimi giorni – ha continuato Mazzeo - Firenze e la Toscana terranno accesa la luce del ricordo, doveroso per chi quella notte fu ucciso e per non dimenticare quanto forte e violento fu il tentativo della criminalità organizzata di sovvertire le regole della democrazia”. Mazzeo ricorda l’impegno della Regione che è stata “parte civile nei processi” e che conserva nel suo centro di cultura legalità democratica “gli atti di quei processi, donati dall’associazione, 35 faldoni, assieme a tanti altri documenti sulla storia del terrorismo e delle stragi nell'Italia del Dopoguerra”. “Dobbiamo ribadire con forza che la lotta alle mafie deve vederci tutti uniti, senza se e senza ma e senza divisioni”. (segue) (Ren)