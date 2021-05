Colombia: ministro Finanze, nuova riforma tributaria non toccherà la classe media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ministro delle Finanze della Colombia, José Manuel Restrepo, ha dichiarato che la prossima riforma tributaria non toccherà la classe media né l’Iva. Il ministro ha parlato in un’audizione pubblica davanti alle commissioni economiche del Congresso. Secondo il ministro “la proposta di spesa sociale deve uscire dalle tasche dei più ricchi e raggiungere le tasche dei più vulnerabili, senza toccare la classe media, senza aumentare la base imponibile delle persone fisiche e senza toccare l'Iva". Restrepo ha tuttavia ribadito la necessità della riforma. "La prossima riforma fiscale è necessaria, fondamentale per mantenere i programmi sociali e affrontare il problema fiscale del paese", ha dichiarato. Restrepo si è insediato lo scorso 18 maggio in sostituzione di Alberto Carrasquilla, dimessosi dopo il ritiro della riforma tributaria da lui presentata a seguito delle proteste esplose nel Paese lo scorso 28 aprile. (segue) (Mec)