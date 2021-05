Colombia: ministro Finanze, nuova riforma tributaria non toccherà la classe media (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già lo scorso aprile, confermando la valutazione BBB- con prospettiva negativa, l'agenzia avvertiva che il paese avrebbe potuto perdere il grado di investimento se "il recente indebolimento delle finanze pubbliche non viene contenuto”. “L'outlook negativo riflette il rischio di un'erosione più strutturale e a lungo termine delle finanze pubbliche della Colombia a causa dell'impatto economico della pandemia Covid-19. La combinazione di recessione, indebolimento delle entrate del governo e aumento della spesa ha eroso i parametri finanziari", affermava l’agenzia in una nota. S&P prevede che il debito netto della Colombia supererà leggermente il 60 per cento del Pil per il periodo 2021-2022, rispetto al 43 per cento nel 2019. A questo proposito S&P auspicava "l'approvazione del pacchetto di riforme fiscali che il governo ha recentemente presentato al Congresso”. Il riferimento è alla riforma tributaria, ritirata in seguito alla proteste, con cui il governo sperava di raccogliere 23 miliardi di dollari per alleviare il deficit fiscale, salito a 90 miliardi di dollari a causa della pandemia. (Mec)