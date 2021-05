Libia: inviato Onu Kubis, parlamento approvi quadro legale per elezioni entro 2-3 settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti della Libia, in consultazione con l'Alto consiglio di Stato, dovrebbe “mettere immediatamente all'ordine del giorno” il quadro costituzionale e giuridico per le elezioni di dicembre 24 dicembre e approvarlo “entro due o tre settimane”. Lo ha detto oggi l’inviato dell’Onu in Libia, Jan Kubis, aprendo la due giorni di lavori online del Foro di dialogo politico libico (Lpdf, organismo di 74 membri patrocinato dalle Nazioni Unite) che dovrebbe portare ad approvare la Base costituzionale del Paese nordafricano. Il documento, visionato in anteprima da “Agenzia Nova”, costituisce l’ossatura della “nuova Libia” che dovrebbe nascere dopo le elezioni previste il 24 dicembre: dai poteri del prossimo capo dello Stato libico all’annosa questione della regolarizzazione dei gruppi armati, fino al ruolo del Parlamento e il divieto per i militari di candidarsi. Il punto più evidente di disaccordo tra i membri del Comitato legale è la scelta dell’elezione del presidente tramite il parlamento o direttamente attraverso le urne. Kubis ha inviato i membri dell’Lpdf a sollecitare il parlamento ad approvare rapidamente la Base costituzionale che verrà deliberata dal Foro tra oggi e domani. “A questo proposito, sottolineo che la prossima riunione ministeriale della Conferenza di Berlino prevista per il 23 giugno servirà a fare il punto sui progressi - o sulla mancanza di essi - per quanto riguarda i preparativi elettorali e altre questioni”, ha aggiunto Kubis. (Lit)