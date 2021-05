Sanità: il 14 e 15 giugno torna la Giornata mondiale del donatore di sangue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il rinvio dell’edizione 2020 a causa del Covid, il 14 e il 15 giugno l’Italia ospiterà a Roma l’evento globale del World Blood Donor Day, la giornata mondiale dedicata ai donatori di sangue istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità, che quest’anno avrà come slogan ‘Give blood and keep the world beating”. A sottolineare l’importanza dell’evento, in un messaggio video, è stato il ministro della Salute Roberto Speranza che ha voluto rimarcare l’importanza di donare il sangue, definito un “atto straordinario, che consente ogni giorno a questa macchina del servizio sanitario di funzionare, di essere all'altezza. L'Italia prova ad investire con ogni energia, ma abbiamo sempre più bisogno di persone che facciano la propria parte, di donne e uomini che decidano di dedicare un pezzo del proprio tempo e di dare un po' del proprio sangue a una causa che è una causa giusta e importante”. La Giornata mondiale del donatore di sangue è stata istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e si celebra in tutto il mondo il 14 giugno, giorno della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh. A promuovere la giornata, oltre all’Oms, sono anche l’ISBT, l’associazione internazionale che riunisce gli specialisti in medicina trasfusionale, la FIODS, la federazione che raccoglie le organizzazioni di volontariato del sangue, e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. L’organizzazione dell’edizione 2021 ha visto una stretta collaborazione tra il Ministero della Salute, il Centro Nazionale Sangue, organo di coordinamento e di controllo tecnico-scientifico del sistema trasfusionale, e il Civis la sigla che raccoglie le principali associazioni italiane di donatori, con la collaborazione di “DonatoriNati”, l’associazione dei donatori della Polizia di Stato. “Lavoreremo per organizzare sempre al meglio le nostre reti - ha aggiunto il ministro - ma abbiamo bisogno chiaramente del consenso e della vicinanza di tantissime persone”. (Com)