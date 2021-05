Lavoro: Lupi, occupazione la danno imprese, non blocco licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''La sinistra, come al solito, prima chiede le riforme ma poi quando Draghi le fa, e sono le stesse che ci chiede l'Europa per avere accesso al Recovery fund, strilla e la Cgil minaccia lo sciopero generale. Domando a me stesso e chiedo a loro: se in Italia per realizzare un'opera pubblica da 100 milioni di euro il tempo medio è di 15 anni e 7 mesi, di cui l'80 per cento speso in pratiche burocratiche e autorizzazioni, semplificare è un dovere o no? Dare la possibilità alle imprese di sopravvivere e compete nel mercato attuale, per mezzo di agevolazioni fiscali, semplificazioni e politiche attive del lavoro, è un attentato all'occupazione o l'unico modo per proteggere i lavoratori, considerando che il lavoro non lo genera una legge ma lo danno le imprese? Vogliamo continuare con una politica di blocco dei licenziamenti o proviamo a ragionare con realismo per permettere alle imprese di riorganizzarsi per tornare a competere nel mercato?". Lo dichiara in una nota Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia. (Com)