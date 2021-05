Imprese: Tim e Unitelma Sapienza si alleano per creare nuovo polo della comunicazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza e Tim hanno siglato un protocollo d’intesa per la creazione della Communication and Digital Media Academy, il nuovo polo interaziendale che proporrà corsi e master per chi lavora o vuole lavorare nel mondo della comunicazione digitale. Stando al relativo comunicato stampa, il progetto nasce con l’obiettivo di approfondire temi legati allo sviluppo della comunicazione e dell’educazione digitale. L’accordo è stato siglato dal rettore Antonello Folco Biagini e da Luciano Sale, responsabile Human resources, Organization and Real estate di Tim. “Ringrazio Tim per l’opportunità che dà alla nostra università di sviluppare in sinergia nuovi progetti nell’ambito della comunicazione, settore cruciale nella nostra società contemporanea”, ha affermato Biagini, auspicando che “attraverso le Scuole di alta formazione si potranno realizzare le collaborazioni future”. “Grazie a Tim Academy stiamo intensificando lo sviluppo di progetti che riguardano Tim e le università: riteniamo strategico avvicinare il mondo accademico a quello aziendale, in particolare sulle tematiche della digitalizzazione su cui stiamo investendo molto, anche attraverso il progetto Operazione Risorgimento Digitale, che vede coinvolti e uniti per il perseguimento dello stesso obiettivo, oltre quaranta partner”, ha aggiunto Luciano Sale, dichiarandosi convinto che “la diffusione di queste competenze servirà ad accelerare il processo di digitalizzazione del Paese”. Alla firma dell’accordo hanno preso parte anche Mario Morcellini, direttore dell'Alta scuola di comunicazione e media digitali di UnitelmaSapienza, e Carlo Nardello, chief Strategy, Business development and Transformation officer di Tim, che hanno sottolineato l’importanza della trasformazione digitale, della responsabilità della Media education e della cultura digitale nelle scuole. (Com)