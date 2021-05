© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro della Salute, Roberto Speranza “siamo in una fase molto significativa nella lotta contro il Covid. La campagna di vaccinazione ci ha fatto fare un salto in avanti decisivo e guardiamo con fiducia alle prossime settimane, pur mantenendo ancora un approccio di gradualità e di cautela”. Lo ha affermato in un messaggio inviato in occasione del Congresso italiano di pediatria. (Rin)