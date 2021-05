Covid: Speranza, condizioni per guardare con fiducia a futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo finalmente le condizioni per guardare con più fiducia al futuro e poi disegnare il Servizio sanitario nazionale del futuro e, in questo Servizio sanitario nazionale del futuro, credo che la parola chiave debba essere “prossimità”, cioè un servizio sanitario vicino ai problemi di ciascuno, vicino ai problemi delle persone”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un messaggio inviato in occasione del Congresso italiano di pediatria. (Rin)