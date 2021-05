Bielorussia: avvocato Sapega ottiene permesso per incontrarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato della cittadina russa Sofia Sapega, Aleksander Filanovich, ha ricevuto il permesso di incontrare la sua assistita e si aspetta di poterla vedere già nella giornata odierna. “È stato rilasciato il permesso e ora sto aspettando che fissino l’incontro", ha detto Filanovich. Sapega è stata arrestata in Bielorussia dopo essere stata prelevata dal volo Ryanair Atene-Vilnius dirottato domenica scorsa e detenuta insieme al fidanzato Roman Protasevich, uno dei fondatori del canale Telegram “Nexta”. L'avvocato non ha nominato l'essenza degli articoli in base ai quali la sua cliente risulta sospettata di aver commesso dei reati e ha spiegato di non poter rivelare queste informazioni. Filanovich ha aggiunto che, in conformità con la legislazione bielorussa, deve essere incriminata entro dieci giorni dal momento del suo arresto. Secondo il quotidiano russo “Novaja Gazeta”, Sapega è accusata dalle autorità bielorusse di aver organizzato disordini. (segue) (Rum)