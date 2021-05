Imprese: Generali, Human Safety Net e Cisco insieme per formazione dei rifugiati in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Annunciamo oggi con soddisfazione la partnership tra The Human Safety Net e Cisco: la Fondazione è stata pensata fin dall’inizio come una rete aperta ad altre organizzazioni, aziende, fondazioni che condividano i nostri valori e il nostro desiderio di alimentare un movimento di persone che aiutano altre persone”, ha affermato il presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola, aggiungendo che la scelta di Cisco “ci permette oggi di sviluppare nuove opportunità nell’ambito del nostro programma Per le Start-up d Rifugiati e di offrire sostegno e contenuti a quanti, seppur in condizioni di vulnerabilità, desiderano realizzare le proprie aspirazioni imprenditoriali e diventare protagonisti nei Paesi che li hanno accolti”. “Questo progetto incarna molto bene la nostra visione della tecnologia come strumento per creare un futuro inclusivo, offrendo nuove opportunità: è una collaborazione condivisa ai massimi livelli delle nostre aziende, sulla base di una comunanza di impegno, di cultura e di passione nel voler restituire valore alle comunità in cui operiamo”, ha affermato poi Agostino Santoni, vicepresidente di Cisco per il Sud Europa. (Com)