Armenia: Covid, dal primo giugno cade obbligo mascherine all’aperto

- L’Armenia abolirà l’obbligo dell’uso di mascherine contro il Covid-19 all’aperto, a partire dal primo giugno. Lo ha annunciato il ministero della Sanità di Erevan, come riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”. Il ministero armeno, inoltre, ha aggiunto che i dispostivi di protezione non saranno obbligatori nemmeno nelle aree chiuse, ma solo per i cittadini completamente vaccinati contro il Covid, a partire dal primo luglio. (Res)