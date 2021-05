Polonia: premier Morawiecki vedrà la presidente della Commissione Ue von der Leyen a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier polacco, Mateusz Morawiecki, incontrerà la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a giugno. Lo rende noto il ministro del Clima e dell'Ambiente, Michal Kurtyka, il cui dicastero sta preparando l'incontro affinché questo possa svolgersi nella seconda metà del mese. Morawiecki e von der Leyen parleranno del Patto verde europeo e del taglio alle emissioni di CO2. "Argomenteremo solidamente che le soluzioni per raggiungere gli obiettivi climatici europei non possono spostare il fardello maggiore sulle spalle dei Paesi e delle aree più povere", ha detto Kurtyka, per il quale "non ci può essere lo stesso denominatore per le iniziative volte a ridurre le emissioni di un edificio a Sofia e ad Amsterdam". "Vogliamo che le soluzioni riflettano non solo il potenziale di riduzione ma anche la ricchezza. Ciò è oggetto di conversazioni molto intense con la Commissione", ha continuato il ministro. Secondo Kurtyka, occorre che il fardello del cambiamento non sia sproporzionato ai danni di determinati gruppi sociali e di Stati meno ricchi. Il Patto verde europeo prevede la riduzione delle emissioni di gas serra del 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Prevede inoltre che entro il 2050 l'Ue raggiunga l'obiettivo della neutralità climatica, ovvero zero emissioni. (Vap)