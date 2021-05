Lavoro: firmato protocollo d'intesa tra Assolombarda e Inail su tutela, prevenzione e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la collaborazione tra Assolombarda e Inail per rafforzare ulteriormente le iniziative di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali attraverso un protocollo d'intesa, firmato il 18 maggio da Alessandro Scarabelli, Direttore Generale di Assolombarda e da Alessandra Lanza, Direttore regionale Inail Lombardia. La finalità del Protocollo d'intesa è quella di valorizzare le esperienze positive nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, migliorare la conoscenza e la condivisione dei dati infortunistici nel contesto territoriale di Assolombarda dell'area Milanese e delle province di Lodi, Monza e Brianza e Pavia, realizzare iniziative di comune interesse per diffondere la cultura della prevenzione, della tutela e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Presso la Direzione Regionale Inail per la Lombardia, Assolombarda e l'Istituto hanno costituito un Gruppo di lavoro, composto da sei professionisti, che ha il compito di impostare il piano di sviluppo, individuare le attività progettuali, coordinare e monitorare i risultati, anche alla luce dei cambiamenti tecnologici e delle nuove modalità di lavoro. Per Assolombarda il tema della sicurezza e della tutela della salute continua a essere un fattore discriminante per una cultura del lavoro che abbia al centro la dignità e la crescita comuni e condivise. (segue) (Com)