Kazakhstan-Uzbekistan: due villaggi al confine passano alla regione kazakha del Turkestan

- Due villaggi situati alla frontiera tra Kazakhstan e Uzbekistan, Bagys e Khiebon, sono passati ufficialmente sotto l’autorità della regione kazakha del Turkestan. Lo ha annunciato l’ufficio del primo ministro di Nur-Sultan, Askar Mamin, che ha firmato il documento di modifica del territorio del Turkestan con l’inclusione di un’area di circa 800 ettari. I villaggi di Bagys e Khiebon erano in passato considerati parte del territorio dell’Uzbekistan. Nel 2002 gli allora presidenti Nursultan Nazarbayev e Islam Karimov firmarono un accordo che modificò i confini comuni e che decretò il passaggio dei due villaggi al territorio kazakho. Di fatto, tuttavia, i territori di Bagys e Khiebon sono rimasti autonomi in tutti questi anni, con una parte dei residenti con passaporto kazakho e una parte con passaporto uzbeko. I problemi burocratici, come lamentato dagli abitanti di Bagys, erano acuiti dal fatto che le mappe ufficiali del Kazakhstan non riconoscessero ancora la presenza dei due villaggi all’interno del territorio nazionale.(Res)