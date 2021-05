Roma: degrado e abusivismo in stazione Conca d'Oro, intervento polizia e Ama (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I controlli della polizia sono proseguiti nei pressi del mercato rionale di via Giovanni Conti dove gli agenti, con la collaborazione del personale della polizia locale di Roma Capitale e dell'Ama hanno effettuato un controllo mirato al contrasto dell'antiabusivismo commerciale. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale – III Nomentano, hanno elevato a carico di 3 cittadini di etnia rom e di 1 cittadino di origini nigeriane 4 verbali con successivi 4 verbali di sequestro di materiale igienicamente non trattabili per un peso di 70 Kg, consegnati al personale dell'Ama. Identificato anche un altro cittadino straniero di 42 anni, sprovvisto di documenti che è stato accompagnato presso gli uffici del gabinetto di polizia scientifica e poi all'immigrazione per gli accertamenti di rito. (Rer)