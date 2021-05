Ucraina: Banca europea per gli investimenti stanzia 7 milioni di euro per infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) fornirà una sovvenzione di sette milioni di euro per sostenere progetti infrastrutturali in Ucraina. Lo ha riferito il ministero per lo Sviluppo delle comunità e dei territori in un comunicato, specificando che “l’accordo di sovvenzione di sette milioni di euro sarà finanziato dall'Unione europea, e utilizzato per attuare il programma di recupero in Ucraina”. Il ministro dello Sviluppo delle comunità e dei territori, Oleksiy Chernyshov, ha detto di apprezzare “la fruttuosa cooperazione con i nostri partner internazionali, la Commissione europea e la Bei”. "In particolare, l'attuazione del programma di credito d'emergenza per la ricostruzione dell'Ucraina ha già aiutato a ricostruire più di 240 infrastrutture in Ucraina”, ha sottolineato Chernyshov, aggiungendo che “un nuovo accordo di prestito di 340 milioni di euro dalla Bei, firmato l'anno scorso, contribuirà a un rinnovamento ancora maggiore delle infrastrutture sociali in Ucraina”, e "la sovvenzione di sette milioni di euro dall'Ue ci aiuterà a completare la ricostruzione prevista il prima possibile". Inoltre, “l'attuazione dei progetti nell'ambito del programma andrà a beneficio di più di 13 milioni di cittadini ucraini, oltre a stimolare lo sviluppo regionale e la rapida crescita economica del paese”, ha sottolineato il ministro. (Rum)