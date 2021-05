Imprese: Eni Award, nominati vincitori edizione 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premio “Frontiere dell’Energia”, per ricerche sulle fonti rinnovabili e sullo stoccaggio dell’energia, è stato assegnato a Chintamani Nages Ramachandra Rao, dell’ International Centre for Materials Science di Bangalore, per i suoi studi sugli ossidi metallici, sui nanotubi di carbonio e altri materiali, nonché sui sistemi bidimensionali, tra cui il grafene, i materiali ibridi carbonio-boro-azoto e solfuro di molibdeno per applicazioni in campo energetico e nella produzione dell’idrogeno verde. Quest’ultima può essere, infatti, realizzata ricorrendo a diversi processi: la foto-dissociazione dell’acqua, la dissociazione termica e l’elettrolisi attivata da energia elettrica prodotta da energia solare o eolica. Il premio “Soluzioni Ambientali Avanzate”, dedicato a ricerche sulla tutela di aria, acqua e terra e sulla bonifica di siti industriali, è stato assegnato a Jurgen Caro e Jorg Karger, delle Università di Hannover e Lipsia rispettivamente, per i loro studi che hanno portato allo sviluppo di tecniche di microimaging per l'osservazione in situ di flussi diffusivi di molecole in materiali nano-porosi. Tali tecniche sono state applicate per studiare in dettaglio la diffusione in membrane metallorganiche e a struttura covalente-organica, e hanno portato alla realizzazione di nuovi materiali, utilizzati in pionieristici reattori catalitici a membrana, in grado di migliorare le condizioni operative in numerose applicazioni che implicano processi di separazione. (segue) (Com)