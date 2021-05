Imprese: Eni Award, nominati vincitori edizione 2020 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la sezione “Riconoscimento all’Innovazione Eni”, che elegge i progetti più rivoluzionari sviluppati da ricercatori ed esperti tecnici Eni, sono stati premiati: Roberto Millini, Michela Bellettato e Giuseppe Bellussi per aver brevettato un processo di mineralizzazione della CO2 con fasi minerali naturali e l’impiego dei prodotti ottenuti nella formulazione dei cementi; Giovanna Carpani e Ilaria Pietrini per la soluzione tecnologica E-Limina (Trademark), che collega l'indagine isotopica e microbiologica per l'analisi della biodegradazione per via naturale di siti contaminati (attenuazione naturale); Filomena Castaldo, Orazio Lo Chiano, Alessandro Riva per la soluzione tecnologica della bio-fissazione della CO2 ultra-intensificata, che si basa sulla bio-fissazione della CO2 da parte di microalghe, in foto-bioreattori illuminati con una luce artificiale adatta alla loro fotosintesi.La cerimonia di premiazione si svolgerà presso il Palazzo del Quirinale il prossimo 14 ottobre alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (Com)