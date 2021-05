Vitalizi: Licheri (M5s), no privilegio a condannati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crediamo che quella di oggi sia una giornata speciale, direi un momento storico. Pensate infatti che prima di oggi non si era mai dibattuto di vitalizi in un'Aula del Senato". Lo ha detto il capogruppo del M5s Ettore Licheri nel corso del suo intervento in Aula sulle mozioni sui vitalizi. "È un fatto curioso - ha spiegato -. Sui vitalizi si sono spesi fiumi di parole e di inchiostro, ma il Parlamento non ne aveva mai parlato pubblicamente; non si era mai discusso pubblicamente dei vitalizi, nonostante questo fosse uno dei temi più caldi fuori da questo palazzo. Il nostro non è giustizialismo. Crediamo che i partiti non debbano aspettare la magistratura per allontanare le mele marce dalla politica. Crediamo che chi ha amministrato o amministra la cosa pubblica ed è condannato per corruzione non abbia diritto al vitalizio. E non perché lo dice il M5s, ma perché lo recita l'articolo 54 della Costituzione, che stabilisce che tutti i cittadini devono comportarsi secondo le regole del rispetto e dell'osservanza delle leggi. Disciplina e onore a chi ha gestito la cosa pubblica non sono a scadenza temporale. L'illegalità si può battere solo promuovendo il grado di maturazione civile dei cittadini". (Com)