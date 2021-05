Lavoro: Bombardieri (Uil), Draghi non ha mediato, ha recepito istanze Confindustria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del presidente del Consiglio Mario Draghi "non è stata una mediazione ma un recepire le istanze di Confindustria". Lo ha dichiarato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ospite a "Radio anch'io" su Rai Radio1, in riferimento alla questione del blocco dei licenziamenti. "La proposta di Orlando era una mediazione dopo che il ministro aveva ascoltato le parti. Dal primo luglio ci aspettiamo una situazione molto complicata. Rischiano il posto tra le 500 mila e i due milioni di persone. Pensiamo sia corretto dare una risposta ai lavoratori e alle lavoratrici per non far scoppiare una bomba sociale", ha aggiunto il segretario generale della Uil. (Rin)