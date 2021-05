Montenegro: presidente Osce Linde, sostegno al percorso di adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) sostiene l'aspirazione del Montenegro a diventare il prossimo Stato membro dell'Unione europea. Lo ha detto oggi la presidente di turno dell'Osce e ministra degli Esteri della Svezia, Ann Linde, nel corso di una visita a Podgorica. Linde, che ieri è giunta in visita nel Paese balcanico, ha dichiarato in un incontro con il primo ministro Zdravko Krivokapic che "la posizione di leadership del Montenegro nei negoziati con l'Ue" è stata valutata e confermata affermativamente. A tale proposito Linde ha ribadito il sostegno alla priorità della politica estera del Paese, ovvero quella di diventare il prossimo membro dell'Ue. Secondo una nota diramata oggi dal governo di Podgorica, Linde ha elogiato la disponibilità del governo verso il dialogo con la Commissione di Venezia riguardo alle modifiche alla legge sulla Procura di Stato. (segue) (Seb)