Montenegro: presidente Osce Linde, sostegno al percorso di adesione Ue (3)

- "Il primo ministro ha ringraziato i suoi interlocutori per la cooperazione che il Montenegro ha con la missione Osce a Podgorica, sottolineando l'importanza di ulteriori progressi nei principali progetti di riforma che il governo sta attualmente portando avanti, in particolare nella riforma della legislazione elettorale, nei processi democratici, Stato di diritto, libertà dei media e uguaglianza di genere", precisa ancora il comunicato governativo. Linde ha espresso una valutazione positiva riguardo alla transizione democratica dopo le elezioni dello scorso agosto. La presidente di turno dell'Osce ha inoltre sottolineato che il dialogo con la Commissione di Venezia ha mostrato la maturità di tutti gli interlocutori nella scelta della via per risolvere lo stallo nella revisione delle leggi penali. (Seb)