Tlc: Ripa (Open Fiber), fibra è fondamentale ma serve riforma mercato del lavoro

- La disponibilità di una rete in fibra è fondamentale: bisogna accelerare e non solo in termini di risorse finanziarie. Così Elisabetta Ripa, amministratrice delegata di Open Fiber, intervenuta oggi alla seconda tappa dell’Ey Summit Infrastrutture. “Occorrono riforme strutturali che consentano di mettere a terra i progetti, ma soprattutto una riforma importante del mercato del lavoro, che ci faccia accedere alle competenze di cui abbiamo bisogno per abilitare questa transizione”, ha spiegato. (Ems)