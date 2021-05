Bielorussia: Lukashenko, reagiremo a sanzioni, attacchi e provocazioni dei Paesi occidentali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Minsk, ha proseguito poi Lukashenko, non sono preoccupate per il divieto di utilizzo dello spazio aereo bielorusso imposto da molti governi europei. "Che cos'è questa se non una provocazione pianificata contro la Bielorussia? Alcuni cercano di intimidirci: non voleranno sopra i territori bielorussi", ha detto Lukashenko, rilevando come la Bielorussia non abbia strumenti "per imporre ad altri di volare dove vogliamo noi". "Francamente, non siamo particolarmente preoccupati", ha detto Lukashenko. Commentando il rifiuto delle nazioni dell'Ue di accettare i voli della compagnia locale Belavia, il leader bielorusso ha detto che gli aerei voleranno sopra i territori neutrali del Mar Mediterraneo e dei Paesi Baltici, dal momento che "nessuno può vietarlo". (Rum)