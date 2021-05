Ricerca: Università Statale Milano, infezione da Sars-Cov-2 compromette in acuto e a lungo termine il controllo glicometabolico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste nuove evidenze hanno rivelato come si sviluppa il diabete correlato al Covid-19 e possono aiutare a scoprire il possibile meccanismo della malattia" aggiunge il Professor Massimo Galli, direttore di Malattie Infettive all'Ospedale Sacco, Università Statale di Milano. Gli studi precedenti avevano evidenziato finora l'esiguità delle prove sul fatto che Sars-CoV-2 abbia una azione diretta o indiretta sulla funzionalità β-cellulare. "I nostri risultati hanno confermato l'associazione di Covid-19 con una alterazione complessiva del profilo glicemico al Cgm, del profilo ormonale e del profilo citochinico nei pazienti con Covid-19, che persiste anche molto tempo dopo l'insorgenza dei sintomi. Infatti, abbiamo riportato alterazioni glicometaboliche simili nei pazienti con infezione acuta e dopo remissione dal Covid-19" dice il Professor Fiorina. "Sono davvero soddisfatto dei risultati ottenuti dal nostro Centro e dal modo in cui i nostri ricercatori perseguano instancabilmente nuovi modi per migliorare la vita delle persone affette da diabete" dice il Professor Gian Vincenzo Zuccotti, Direttore del Centro di Ricerca Pediatrico Romeo ed Enrica Invernizzi e Preside della Facoltà di Medicina, ed aggiunge: "Questa scoperta sottolinea anche l'importanza della ricerca per trovare soluzioni ai problemi clinici". (Com)