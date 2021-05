Covid: Sant'Egidio, incontro con Figliuolo, vaccinazione arrivi a fragili e senza fissa dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina una delegazione della Comunità di Sant’Egidio, guidata dal presidente Marco Impagliazzo, ha incontrato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per il contenimento della pandemia. Nel corso del colloquio si sono previsti percorsi per una vaccinazione che comprenda tutte le fasce della popolazione, con particolare attenzione ai più fragili, come le persone senza fissa dimora e chiunque abbia difficoltà ad accedere alla campagna nazionale". Lo comunica in una nota la Comunità di Sant'Egidio. (Com)