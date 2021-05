Ruby Ter: legale Berlusconi, sue condizioni salute severe, prognosi non breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il parere medico legale che abbiamo depositato conferma ancorpiù il persistere delle condizioni di salute severe di Berlusconi segnalando anche in termini di prognosi una durata ragionevolmente non breve che non gli permette di presenziare dignitosamente al processo". Lo ha detto l'avvocato Federico Cecconi, difensore di Silvio Berlusconi, nel corso del processo milanese Ruby Ter in cui l'ex presidente del Consiglio è imputato, a vario titolo, con altre 28 persone per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza in merito alle feste organizzate a Villa San Martino ad Arcore. (Rem)