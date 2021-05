Milano: via all'erogazione dei buoni spesa per 12 mila famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buoni spesa alimentari, il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto dall'Associazione Naga, "non ravvisando alcun carattere discriminatorio delle delibere comunali di lancio dei bandi per la loro assegnazione" si legge in una nota del Comune. È quindi online sul sito istituzionale, consultabile al link, la graduatoria definitiva dei beneficiari, e il Comune può procedere con l'erogazione dei buoni rivolti alle persone bisognose e in particolare a quelle colpite dalla crisi socio-sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19. Si tratta di contributi da 300 euro nel caso di famiglie composte da un massimo di tre persone, o da 700 euro se più numerose. Verranno erogati, come già accaduto con i precedenti analoghi bandi, attraverso carta prepagata, in questo caso fornita da Postepay di Poste, oppure tramite applicazione per smartphone, fornita da Gruppo Pellegrini, a scelta del beneficiario. Le domande ammesse e finanziabili, raccolte attraverso il bando pubblico aperto tra febbraio e marzo scorsi, sono oltre 12mila. Tutti i beneficiari saranno contattati a breve dall'Amministrazione, in modo da ricevere le informazioni utili circa le modalità necessarie per ricevere il contributo. In caso si rendessero disponibili nuove risorse, l'Amministrazione procederà a finanziare altre domande. "Siamo molto soddisfatti - interviene l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti -. Innanzitutto, perché possiamo finalmente procedere con la distribuzione dei buoni, e anche perché la sentenza riconosce il grande lavoro svolto dall'Amministrazione in questo anno difficile, sia sul fronte del numero di famiglie raggiunte sia sulla correttezza della strategia che ci ha guidato, diversificando gli strumenti e le aree di bisogno e ricercando la massima inclusione. Grazie anche al confronto, che non è mai mancato, con il Terzo settore, stiamo valutando come estendere ulteriormente il fronte dell'intervento di aiuto alimentare e sociale". (segue) (Com)